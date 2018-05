Il fotografo Giovanni Marrozzini torna al WSP Photography con la mostra fotografica “Nouvelle Semence”, che inaugurerà venerdì 25 maggio alle ore 19:30, e il workshop fotografico “Alla fonte dell’altro” che si terrà nel weekend del 26-27 maggio 2018.



Nouvelle Semence – Vernissage 25 maggio ore 19.30

Una leggenda africana narra che le streghe esistono e che di notte si radunano sui grandi alberi in mezzo ai campi; di notte le streghe avvolgono la terra in una grande ragnatela: un capo del filo lo tengono in mano, l’altro passa su tutti gli alberi del mondo. Se una persona prova ad aprire la porta per uscire, urta la ragnatela, le streghe se ne accorgono e si dileguano spaventate nelle tenebre. Il seme appena fiorito è quello di un grande albero che osserva dall’alto l’eterna sfida tra uomo e natura.

Le persone fotografate sono i protagonisti di un progetto ambizioso realizzato con la collaborazione della Comunità internazionale di Capodarco e del Ministero degli Affari Esteri italiano. Ad Akonolinga (Camerun) è nata la prima cooperativa agricola. È nata per rendere possibile un riscatto: poter vendere a prezzi equi i prodotti della propria terra e dare vita ad una forza solidale, laddove le difficoltà ambientali, lo sfruttamento, l’isolamento, hanno condizionato negativamente la vita di intere comunità.

La mostra sarà esposta fino al 13 giugno 2018 e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21.



Alla fonte dell’altro – Workshop fotografico 26-27 maggio

Il workshop “Alla fonte dell’altro” mira ad approfondire le tecniche e i metodi della fotografia in movimento di chi fa reportage di viaggio. Un’occasione di studio unica per una full immersion di due giorni con il fotografo Giovanni Marrozzini.





PROGRAMMA DEL WORKSHOP



Sabato 26 maggio

Ore 10-13

Visione delle opere di Giovanni Marrozzini, con definizione del suo personale percorso ed in particolare con le modalità di ideazione, di informazione preliminare sull’area e sulla tematica da affrontare, il rapporto con l’organizzazione committente, la gestione dei rapporti personali con i soggetti, l’adattamento delle idee iniziali alle condizioni operative, la soluzione delle problematiche di tipo organizzativo e di tipo tecnico, l’ideazione in campo dell’opera, il risultato finale rispetto all’idea iniziale, l’editing, i testi di accompagnamento.



Sabato 26 maggio ore 14-18

Domenica 27 maggio ore 10-13



Visione delle opere dei partecipanti – solo stampe fotografiche (massimo trenta per ogni autore). Ogni partecipante metterà a disposizione del gruppo un suo lavoro: breve presentazione, visione delle immagini e discussione. Analisi del linguaggio utilizzato e osservazioni per il miglioramento della qualità fotografica, dell’approfondimento della tematiche, dell’efficacia comunicativa. Orientamento nell’editing finale.



COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il workshop e si svolgerà presso la sede del WSP Photography in Via Costanzo Cloro 58 (metro B San Paolo) nelle date indicate e ha un costo di 120 euro (+ 3 euro di tessera ENAL obbligatoria per chi ne fosse sprovvisto) da versarsi in un’unica soluzione, in sede o tramite bonifico bancario, entro il 18 maggio.



Per iscriversi è necessario inviare una mail a: info@collettivowsp.org

Per ulteriori informazioni potete chiamarci al numero 328.17.95.463

Ai partecipanti è richiesta la presentazione di un portfolio o un progetto fotografico finito o in corso sotto forma di stampe fotografiche (massimo 30).



Giovanni Marrozzini nasce a Fermo nel 1971, la prima volta. Rinasce a Malta nel 2001 per merito dell’amico Andrea, che gli regala una poesia. Infine nasce in Zambia, dopo un attacco di malaria cerebrale, nel 2003. All’inizio fotografa per caso; da dilettante fotografa per professione. Da professionista fotografa per passione e per necessità espressiva. Aiuta le storie che incontra a evadere dai labirinti, assecondando le loro richieste. In Argentina conosce la Fata Turchina, in Camerun incontra Mosé. Vive in camper per un anno, senza dar segni rilevanti di instabilità mentale (o almeno così gli pare). È caparbio, istintuale, entusiasta. E possiede tre tesori: Mary, Leone e Francesco, in rigoroso ma provvisorio ordine di altezza. Ulisse, l’amato cane, se ne è andato per sempre quando il suo padrone è tornato da ITAca.

Da sempre appassionato di letteratura, nel 2015 dà vita al progetto Parolamia, un’iniziativa culturale che si fonda sul baratto. In collaborazione con la libreria Hoepli scambia le sue immagini (in tiratura limitata) con libri nuovi di letteratura, storia e arte, iniziando a creare così una biblioteca per i suoi figli e altre biblioteche in giro per il Mondo laddove avverte ce ne sia il bisogno.



Ricordiamo che WSP photography è un'associazione culturale. L'ingresso alla mostra è gratuito e riservato ai soci ENAL. È possibile tesserarsi il giorno stesso dell'evento (costo 3€). In occasione dell'inaugurazione la tessera è gratuita.





