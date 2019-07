Notturno a Villa d'Este

Meravigliosa Villa d’Este, il capolavoro del giardino italiano, sito UNESCO. Con la sua impressionante concentrazione di fontane con giochi d’acqua e musiche idrauliche, ninfei, grotte e varietà di piante, ha ispirato i più importanti giardini di regge europee, quali Caserta e Versailles e ancora oggi trasportano il visitatore in un luogo fiabesco d’altri tempi. Visiteremo insieme la Villa e i Giardini, ammirando i giochi d’acqua e di architettura ideati dal geniale Pirro Ligorio e ascoltando le appassionanti storie e leggende che la caratterizzano, il tutto vestito dalla illuminazione notturna che crea una cornice magica e romantica



Appuntamento ore 20.00 Piazza Trento - Tivoli - panchine



Div. Abili: barriere architettoniche parziali

Adatta agli amici a 4 zampe se di piccola taglia



Quota di partecipazione compreso biglietto d'ingresso e radio auricolare (se necessaria): intero: € 23,00; convenzionati: € 22,00; under 25: € 10,00; minori: gratis; aventi diritto alla gratuità: € 10,00



modalità di pagamento: in loco



Le riduzioni o gratuità al sito sono consultabili sul sito www.MIBACT.it



Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054



Tutte le altre informazioni su: https://associazioneculturalecalipso.com/2017/02/08/villa-deste/





Puoi raggiungere Villa d’Este

In autobus: da Ponte Mammolo – stazione della Metro B (info: www.cotralspa.it)

In treno: da Termini (info: www.trenitalia.com)