"Notturno scienziato ... Animali vs Supereroi": quiz scientifico per famiglie al Museo di Zoologia

Nel contesto del settembre scientifico al Museo Civico di Zoologia, arriva un evento speciale per tutta la famiglia. Si tratta di "Notturno scienziato...Animali vs Supereroi" per adulti e bambini dai 5 anni, in programma sabato 28 settembre 2019

L'evento speciale

Metti alla prova le tue conoscenze sui super poteri animali con il nuovo Quiz scientifico per famiglie! Una divertente serata fra gare, dimostrazioni scientifiche e giochi di squadra, per andare alla scoperta degli incredibili e straordinari supereroi del mondo animale che hanno ispirato i creatori di molti fumetti… da Batman a Spiderman alla strabiliante Black Panther. Siete pronti a sfidare amici e parenti per scoprire il superpotere che è in ognuno di noi?... iI Museo di Zoologia vi aspetta!

Orari: a partire dalle 19.30 ingresso ogni 20 minuti fino alle 21.50 (ultimo ingresso)

Durata: 1h e 30 minuti circa

Costo: 10 € a partecipante

Per maggiori informazioni: http://www.museodizoologia.it