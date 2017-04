Notti fluo all'Ex Dogana

Notti fluo in cui ballare dipinti da speciali vernici fluorescenti, ospiti musicali internazionali e serate celebrative per cantare i mitici anni '90. Questo il programma per il weekend dell'Ex Dogana che, con i grandi nomi del dj set, chiude gli spazi del Club per trasferirsi in un nuovo hangar interno ai 24.000 m2 degli ex magazzini di San Lorenzo.

Il weekend allo Scalo partirà, dunque, giovedì 13 aprile con la serata celebrativa di una delle band che hanno segnato gli anni '90. 'Nord sud ovest est', 'Hanno ucciso l'uomo ragno' o 'Sei un mito' sono solo alcuni dei mitici anthem degli 883 che, dalle 22,30 in poi, saranno ripercorsi dalla tribute band ufficiale "Time Out". (Ingresso: 5€ dalle 21,00 - 7€ dopo le 22).

Venerdì 14 aprile la notte dell'Ex Dogana si tinge di "fluo" con una serata a luci spente per dare spazio ad un grande spettacolo, visibile grazie alle lampade UV. Tutti potranno divenire fluorescenti grazie a truccatrici, gadget e speciali vernici con cui ci si potrà disegnare la pelle e scarabocchiare i muri dell'Ex Dogana. A dare il ritmo alla Neon Night sarà dalle 23:00 alle 05:00 la consolle del Maestro dell'house music psichedelica Matthew Dear. Da oltre 10 anni sulla cresta dell'onda, con il suo mix di house e techno, il texano Dear regalerà una delle sue serate indimenticabili con cui ha infiammato i dancefloor e i festival più importanti del mondo. (Ingresso 10€ fino all'1, dopo: 15€).

Sabato 15 aprile l'Ex Dogana chiude il weekend con l'ultimo appuntamento invernale nel Main Stage per lasciare spazio alle serate nel suo temporany Club pre-estivo. A partire dalle 23,00 la serata ospiterà una esibizione audio/video in esclusiva del duo di Detroit Dopplereffekt, un progetto di musica elettronica attivo dal 1995 che ha rilasciato tracce nella storica label Rephlex di Aphex Twin. Ad aprire le danze un altro ospite d'eccezione, Neel, dj italiano conosciuto in tutto il mondo per i suoi dancefloor.