Notti d'estate: Itinerari Romani al Chiaro di Luna

L’associazione culturale Roma e Lazio x te ha creato un ciclo di visite guidate serali per portarvi alla scoperta delle bellezze di Roma e dei suoi tanti segreti.

Palcoscenico privilegiato di ogni visita saranno i monumenti illuminati, il cielo stellato, la Luna e un leggero “Ponentino” che rinfrescherà la notte, rendendo ogni visita indimenticabile!



PROSSIMI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

*Tutte gli itinerari in programma sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria e potrebbero essere cancellate se non si raggiunge un numero minimo di partecipanti.



L’Isola Tiberina, il Ghetto Ebraico, la Cabala e i sapori delle ricette della cucina tradizionale ebraico-romana

Suggestiva passeggiata serale dagli argini dell’Isola Tiberina ai vicoli del Ghetto Ebraico.

Quando:

-Giovedì 01 agosto 2019, h 21.00

-Mercoledì 21 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, presso la Chiesa di San Bartolomeo all'Isola (al centro dell'Isola Tiberina).



Il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli - Apertura notturna

Visita guidata in notturna in occasione dell'apertura straordinaria serale delle rovine del Tempio e Teatro romano-ellenistici recentemente ristrutturate e riaperte al pubblico dopo lunghi anni d'oblio.

Quando:

Venerdì 2 agosto 2019, h 21.00

Venerdì 30 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Via degli Stabilimenti 5 a Tivoli.



Trastevere e la magia dei suoi vicoli al chiaro di luna

Visita guidata da Piazza Giuseppe Gioachino Belli ai Giardini della Pimpaccia, passando per l’Excubitorium della VII Coorte dei Vigili, l’antica Sinagoga di Via dell’Atleta, il carcere minorile di San Michele, e le chiese medievali di San Crisogono, San Benedetto in Piscinula, Santa Cecilia e Santa Maria ad Pineam.

Quando:

Venerdì 2 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza Giuseppe Gioachino Belli (presso la fontana).



Villa d’Este a Tivoli - Apertura notturna

Visita guidata al chiaro di luna portando la torcia.

Quando:

Sabato 3 agosto 2019, h. 20.30

Sabato 31 agosto 2019, h. 20.30

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza Trento 5, Tivoli (presso l'entrata della Villa).



Storia dell’Urbe attraverso il suo “Fiume”

Gita in battello con visita guidata risalendo il Tevere al tramonto, e delle rovine del Tempio di Esculapio all'Isola Tiberina.

Quando:

Domenica 4 agosto 2019, h 18.30

Domenica 25 agosto 2019, h 18.30

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, Isola Tiberina (Lungotevere degli Anguillara, sotto Ponte Cestio, sulla banchina all'imbarco del battello).



La Garbatella, viaggio alla scoperta di uno dei quartieri più caratteristici di Roma

La visita guidata fa parte del ciclo dedicato alla Roma da Vivere che ci porterà alla scoperta di quartieri "vissuti", non più solo dormitori, ma cuore vero e pulsante della nostra città.

Quando:

Mercoledì 7 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima in Piazza Bartolomeo Romano 8 (davanti al Teatro Palladium).



Bernini e Borromini: due geni a confronto nella Roma del '600

Passeggiata storico-artistica da Santa Maria Sopra Minerva a Ponte Sant'Angelo.

Quando:

Giovedì 8 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, Piazza della Minerva 42 (presso l’entrata della Chiesa).



Le Fontane di Roma e la sinfonia dell'acqua

Passeggiata "guidata" al chiaro di luna nella storia di Roma, seguendo lo scorrere delle fresche acque che alimentano Fontane e Fontanelle romane, il cui affascinante suono ha saputo ispirare brani di musica lirica e della tradizione popolare, registi cinematografici, attori ed artisti di ieri e di oggi.

Quando:

Giovedì 8 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, presso la Cioccogelateria Venchi in via della Croce 25 (piazza di Spagna)



Villa Adriana a Tivoli - Apertura notturna

Visita guidata al chiaro di luna portando la torcia.

Quando:

Venerdì 9 agosto 2019, h 20.30

Venerdì 23 agosto 2019, h 20.30

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Via di Villa Adriana, Largo Marguerite Yourcenar 1, Tivoli (presso la biglietteria degli Scavi).



I Borgia: passioni, segreti ed intrighi politici nella Roma del '400

Passeggiata guidata nella storia di Roma.

Quando:

Venerdì 9 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza Farnese 96 (presso la Chiesa di Santa Brigida).



Lo Stadio di Domiziano, i Sotterranei di Piazza Navona e del Teatro di Pompeo - Apertura serale

Visita guidata con "apertura straordinaria ed esclusiva" su prenotazione per gruppi degli scavi ipogei dello Stadio di Domiziano e passeggiata archeologica alla ricerca dei resti dell'Odeon e del Teatro di Pompeo.

Quando:

Sabato 10 agosto 2019, h 20.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza Navona 45 (davanti alla Fontana del Nettuno).



La Nascita di Roma

Passeggiata archeologica dall'Isola Tiberina al Circo Massimo passando per il Foro Boario e Olitorio.

Quando:

Giovedì 22 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, presso la Chiesa di San Bartolomeo all'Isola (al centro dell'Isola Tiberina).



I misteri della Roma occulta

Visita guidata nei luoghi più affascinanti della Roma esoterica per decifrarne simboli, codici e segreti.

Quando:

Giovedì 22 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza della Minerva 42 (presso l'Elefantino).



Artisti ribelli

Visita guidata serale nei luoghi che videro protagonisti gli artisti che hanno reso Roma eterna!

Quando:

Venerdì 23 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza Farnese (davanti alla Chiesa di Santa Brigida).



Riti, Miti e Passione: i Ludi Romani ed il culto degli Dei.

Visita guidata dedicata alla scoperta delle festività romane, delle ritualità e dei sacrifici alle divinità pagane, che avrà per palcoscenico le rovine ed i templi del Foro Boario, del Foro Olitorio, del Circo Flaminio e del Campidoglio.

Quando:

Sabato 24 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza del Campidoglio (davanti alla Fontana della Minerva ed alla Scalea del Palazzo Senatorio, posta alle spalle della Statua di Marco Aurelio).



Rione Borgo, il Papa Re e la Città Leonina

Visita guidata nella storia di Roma passeggiando fra le vie intime e raccolte del Rione Borgo e della Civitas Leonina, circondata da alte mura costruite da Papa Leone IV per proteggere la sede papale, e che incorporano il famoso “Passetto”; il lungo corridoio fortificato che collega i palazzi Vaticani a Castel Sant'Angelo.

Quando:

Mercoledì 28 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30' prima presso la gelateria Hedera (posta all'angolo fra Borgo Pio e Piazza del Catalone).



Il Gianicolo al chiaro di luna

Passeggiata serale nella storia di Roma, nei luoghi della Resistenza garibaldina del 1849.

Quando:

Giovedì 29 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30' prima presso la Passeggiata del Gianicolo (sotto alla statua di Garibaldi).

A spasso nel tempo con l'Imperatore Augusto

Passeggiata serale dal Teatro di Marcello al Foro di Augusto.

Quando:

Giovedì 29 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Via del Teatro di Marcello (presso l’entrata del Teatro di Marcello).



Le Torri medievali di Roma

Passeggiata al chiaro di luna nella storia di Roma ricercando le sue tante torri medievali, spesso nascoste ed inserite nel tessuto urbanistico successivo. Una visita ricca di interessanti aneddoti che ci restituirà la conoscenza di una Roma poco nota, ma molto affascinante!

Quando:

Venerdì 30 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza di San Martino ai Monti.



L'Essenza di Roma.

Storia, aneddoti, ricordi e l'atmosfera magica di Roma al calar del sole per per stupirci ancora della sua ineguagliabile bellezza, in un itinerario unico, quanto inconsueto.

Quando:

Sabato 31 agosto 2019, h 21.00

Accoglienza e registrazioni:

da 30’ prima, in Piazza del Popolo (davanti alla Chiesa di Santa Maria del Popolo).



NOTE:

*Tutte le visite guidate in programma sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

*Il programma potrebbe subire variazioni

*Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma

*Accessibilità per disabili: in base al percorso di visita. Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione

*In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti le visite potrebbero essere annullate.

*Si consiglia pertanto di consultare l’organizzazione via mail romaelazioxte@gmail.com, al numero al 3383435907; 3494687967 (anche whatsapp)



