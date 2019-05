Le notti d'oro, i cortometraggi più premiati da tutto il mondo arrivano a Roma

Come ogni anno l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello insieme all'Académie des César porta in Italia l'evento delle Notti d'oro - Les Nuits en Or, la selezione dei migliori cortometraggi dell'ultimo anno, vincitori del Premio al Miglior cortometraggio delle rispettive Accademie di Cinema.

Quattro serate di grande cinema tra film di fiction, documentari e animazioni. Un viaggio intercontinentale per vivere la realtà con gli occhi dei nuovi talenti tra i più creativi di tutto il mondo da vivere presso la Casa del Cinema, dall'11 al 14 giugno - sempre alle ore 21 - ad ingresso gratuito.

Le notti d'oro, programmazione

11 giugno

All Inclusive

Swiss Film Award 2019

Svizzera

Tikitat-A-Soulima

Gopo 2019

Marocco

Frontiera

David Di Donatello 2019

Italia

Cerdita

Goya 2019

Spagna

Cukr a sůl

Česky Lev 2019

Repubblica Ceca

Where Am I Going ?

Golden Horse 2018

Taiwan

Rå

Lola 2018

Germania



The Atomic Soldiers

AMAA 2018

Paesi Bassi

12 giugno

New Record

Blue Dragon 2018

Corea del sud

No Man Is an Island

Gouden Kalf 2018

Norvegia

Vilaine fille

César 2019

Francia

Kilometer 147

Ophir 2018

Israele Boaz Frankel

Skin

Oscar 2019

USA

Ocupação Hotel Cambridge

Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018

Brasile

Coelho Mau

Amanda 2018

Portogallo

Maja

Robert 2019

Danimarca



The Water Dancers

SAFTA 2019

Sudafrica

13 giugno

Paskutinė diena

Sidabrinė Gervė 2018

Lituania

Fauve

Canadian Screen Award 2019

Canada

Entschuldigung, Ich Suche Den Tischtennisraum Und Meine Freundin

Österreichischer Filmpreis 2019

Austria

Oasis

Ariel 2018

Messico

Star Shaped Scar

Jussi Award 2019

Finlandia

Nýr dagur í Eyjafirði

Eddan 2019

Islanda

Fourth Wall

Iris 2019

Grecia

Maacher Jhol

Rajat Kamal 2018

India

Icare

Magritte 2019

Belgio

Fils

Filmpräis 2018

Lussemburgo

14 giugno

I REGISTI SARANNO PRESENTI PER UN SALUTO IN SALA

Pre-Drink

Iris 2018

Canada (Quebec)

Martyren

Guldbagge 2019

Svezia

Vypusk '97

Golden Dziga 2018

Ucraina

73 Cows

BAFTA 2019

Regno Unito

Les Petites mains

César 2019

Francia

Wave

IFTA 2018

Irlanda

Cadoul de Craciun

Sophia 2018

Romania

Lost & Found

AACTA 2018

Australia

La manifestazione

La manifestazione si svolgerà contemporaneamente al Cineporto di Bari e al Multicinema Modernissimo di Napoli.

All'ANTEO Palazzo del cinema di Milano sarà negli stessi giorni ma in orario 11-14.

L'evento è reso possibile grazie al sostegno di: MiBAC - DG Cinema, SIAE, Nuovo IMAIE, APF - Apulia Film Commission, Regione Puglia, Institut Français, Istituto Luce - Cinecittà, Casa del Cinema, ANTEO Palazzo del Cinema (Milano), Cinema Modernissimo (Napoli), Università Telematica Pegaso, City Fest - Fondazione Cinema per Roma.