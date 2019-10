Teatro San Genesio

presenta

Le notti bianche

… Ricordi di un sognatore



da Fedor Dostoevskij

28 ottobre - 3 novembre

TEATRO SAN GENESIO

Roma





Dal 28 ottobre in scena al teatro San Genesio di Roma il capolavoro giovanile di Dostoevskij nella trasposizione drammaturgica di Claudio Capecelatro, qui anche regista e interprete, insieme ad Elisa Becce.

Le notti bianche di Pietroburgo, notti bianche senza sonno, notti bianche di confessioni tra anime pure, appartenenti a un mondo lontano, sospeso nell’etereo universo dell’utopia, dove la realtà si perde nel sogno.

Un eroe solitario vaga per le vie della città e vive i suoi giorni immerso nella dimensione onirica, nel confortante ma illusorio regno dell’ideale. In una notte bianca irrompe nella sua esistenza la giovane Nasten’ka, incarnazione della vita vera, del pulsare delle emozioni, che risveglia in lui il sentimento dell’amore, tanto da abbandonare la sua esistenza solitaria, per aprirsi alla realtà. Almeno per un minuto.

Un allestimento essenziale, proiezioni e illustrazioni dai richiami chagalliani, un’interpretazione appassionata, una scenografia simbolica al servizio della parola, la parola di uno dei più grandi autori di tutti i tempi.

“Un minuto intero di beatitudine! E’ forse poco per colmare tutta la vita di un uomo?”





Rassegna stampa

“Un cammino febbricitante di passione. (...) Delizioso e ben recitato.” Gufetto

“Molte le efficaci intuizioni introdotte in questa versione teatrale (...) Vi troverete a sorridere del timido, elegante ed incessante parlare del sognatore.” La Nouvelle Vague

“Una malinconia espressione di un animo estremamente gentile.” Sul Palco

“Invitante, coinvolgente, sublime, intenso e poetico.” Momento Sera

“Tenera, tenerissima Nasten’ka, occhi scintillanti e un sorriso che rende dolci e felici le lacrime di chi guarda la loro storia. (...) Il Sognatore ha il volto di un attore che nello sguardo stralunato e nella gestualità elegante e misurata ne confeziona un’immagine di commovente fragilità e ingenuità. (...) Quando si piange in un sogno si piange di piacere. (...) Quello che dice e pensa e fa il Sognatore è quello che tutti noi vorremmo dire e pensare e fare, ma non ne siamo capaci.” Penultimora





LE NOTTI BIANCHE

… Ricordi di un sognatore

da Fedor Dostoevskij

Regia Claudio Capecelatro



con Elisa Becce e Claudio Capecelatro



Scene: Andrea Croci

Illustrazioni: Norberto Cenci

Voci: Svetlana Trofanchouk e Igor Gricko

Ufficio Stampa: Chiara Bencivenga



TEATRO SAN GENESIO (via Podgora, 1 – P.zza Mazzini - Metro A Lepanto)

Dal 28 ottobre al 3 novembre 2019

Dal lunedì al sabato ore 21.00; domenica ore 17.00

Info e prenotazioni 063223432 / 3470619618

INTERO 15,00 €

RIDOTTO 12,00 €

STUDENTI 10,00 €

PRENOTAZIONI: 06.3223432 - info@teatrosangenesio.it