Un evento per veri, puri e soli amanti del tiramisù è in programma dal 24 al 26 maggio al Parco del'Antico Acquedotto (Capannelle).

Tuffatevi nella soffice panna montata, assaporate la crema allo zabaione, deliziatevi con la granella di pistacchio o le scaglie di cioccolato fondente, mordete delicatamente il biscotto inzuppato di caffè, odorate la polvere di cacao ...

Quando un tiramisù è in grado di rilasciare sensazioni uniche significa che è stato preparato con tanta passione.

Allora che aspettate ad emozionarvi per un Tiramisù? Nel corso del weekend di Notti al tiramisù sarà possibile assaggiarne tante varianti differenti, tutte straordinariamente squisite e soprattutto espresse! Ebbene si! Saranno tutti fatti al momento per esaltarne al meglio la qualità e la bontà.

Notti al tiramisù: tutte le proposte del famoso dolce

Classico al Caffè,

Pan di Stelle

Oreo

Gentilino

Birra

Stracciatella

Fondente

Pistacchio

Nocciola

Fragola

Frutti di Bosco

Mojito

Mocaccino

Arancia

Ancora più buoni e deliziosi se gustati sotto le stelle, magari in compagnia di un'ottima birra artigianale.

Non solo tiramisù

Per chi oltre al tiramisù volesse anche mettere alla prova i cuochi presenti, si potranno assaggiare una selezione di carni alla griglia come:

salsicce allo stecco con lardo di patanegra

costolette di maiale servite nella tipica salsa barbecue

hamburger da 200 gr gourmet

Arrosticini di pecora IGP artigianali

Picanha di Angus con insalata di patate, carote e piselli e salsa alla maionese

Pancetta con crostini di pane all'oleo e pecorino romano



DOVE:Parco dell'Antico Acquedotto in Via Appia Nuova 1280 - ingresso adiacente il ristorante Pappa e Ciccia, uscita 23 del GRA direzione Roma centro.

QUANDO: Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26 maggio 2019 dalle ore 19 alle ore 01:00 di ciascuna giornata.

COME: Ingresso GRATUITO, si paga solo quello che si mangia. Aiutaci ad organizzare al meglio l'evento scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti in bacheca.

DETTAGLI: Tanti e diversi Tiramisù preparati al momento dai nostri pasticceri da gustare sotto le stelle nell'affascinate prato del Parco dell'Antico Acquedotto tra l'antico acquedotto romano ed il cielo stellato.

Qui l'evento Facebook per essere aggiornati su "Notti al tiramisù"