Il Salento a Roma con la Notte della Taranta

Ex Dogana e Viteculture Festival presentano la Notte della Taranta.

La notte della taranta a Roma

Il 3 agosto La Notte della Taranta conquisterà San Lorenzo: un happening collettivo, un rito ancestrale. Nella strepitosa cornice dello Scalo Est, torna a grande richiesta una notte dedicata al perdersi nelle danze tradizionali del sud della nostra penisola. Sotto le stelle, un corpo di ballo e un Maestro Concertatore insieme a due gruppi della profonda Puglia, reinterpreteranno i classici della tradizione musicale più calda del Mondo.

Ingresso in lista: 5€

È gradito il nastro rosso.

Inizio evento 21:30 | Fino alle 3:00

c/o Scalo Est

Via dello Scalo San Lorenzo, 10 | Roma