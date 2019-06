La Notte delle Streghe a San Giovanni

Cena tradizionale e visita guidata notturna



Questo 23 Giugno, la notte della vigilia del giorno di San Giovanni, il Solstizio d’Estate, sarà possibile rivivere un’antica tradizione ormai perduta: i festeggiamenti per la notte delle streghe!



Per prima cosa, come il buon Romano fa da sempre, si riempirà la pancia nella caratteristica Hostaria Isidoro, ricavata all’interno di un ex convento del ‘600 con mattoncini a vista e soffitti a cassettoni. Durante la cena, con menù tipicamente romano (rigatoni all’amatriciana, tagliere di salumi e formaggi, acqua e vino e dolce), si assaggeranno anche le famose “ciumachelle”, ovvero le lumache al sugo, preparate con la ricetta tradizionale di una volta! I Romani, infatti aspettavano l’alba del 24 Giugno mangiando golosamente interi cesti di lumache, poiché “per ogni corna di lumaca la notte di San Giovanni, una sventura viene scongiurata”.



La tradizione medioevale vuole che, in questa notte, le streghe si radunino a mezzanotte sotto un noce secolare di Benevento per un gran Sabba, ma, per dispetto, poco prima passino sopra la Basilica di San Giovanni con le loro scope!



E allora, dopo la cena, si farà una bella passeggiata al Celio parlando della tradizione di questa festa, delle streghe e delle loro storie che si incrociano con le storie dei monumenti che vedremo, degli allineamenti astronomici delle chiese paleocristiane e medioevali, e di tante curiosità, per finire a San Giovanni dove, guardando in cielo, si cercherà di scorgere il passaggio delle streghe...



P.s Mi raccomando, non dimenticate a casa un campanaccio, tamburello o qualsiasi strumento che faccia rumore: servirà a scacciare le streghe proprio come facevano i Romani in questa festa!



Appuntamento: Hostaria Isidoro, via S. Giovanni in Laterano, 59/a

Adatta agli amici a 4 zampe, se di piccola taglia!



Contributo visita: 30 euro (Cena tradizionale, Visita Guidata, Noleggio Radio Auricolare)

Studenti e convenzionati: 28 euro (Cena tradizionale, Visita Guidata, Noleggio Radio Auricolare)

Minori di 12 anni: 12 euro (Cena menù Bambini e Noleggio Radio Auricolare)

Repliche: 25 euro (Cena e Noleggio Radio Auricolare), se accompagnati da un pagante.



Prenotazione obbligatoria. Le adesioni vanno compilate tramite il modulo presente sul sito www.associazioneculturalecalipso.com o date via e-mail (prenotazionicalipso@gmail.com) o telefonica (3401964054), con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato.



Gli eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2019 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. L’iscrizione all’associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni in possesso di un codice fiscale italiano.



Telefono: 3401964054

Indirizzo E-mail: prenotazionicalipso@gmail.com

Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso