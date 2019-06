Notte romantica a Subiaco

Sabato 22 giugno, a Subiaco è “Notte Romantica” tutto il giorno! L’amore e il romanticismo saranno declinati in varie forme d’arte e giochi nelle piazze, nei palazzi e nelle vie di Subiaco.

La Notte Romantica d'estate a Subiaco

Ormai alla sua 4^ edizione, la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia sarà il sabato successivo al solstizio d’estate, a Subiaco e in molti altri Borghi in tutto lo Stivale. Via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare l’amore e il romanticismo, in una serata magica nell’atmosfera dell’Italia dei Borghi.

A rendere l’atmosfera “a lume di candela” ancora più romantica sarà il programma di eventi: i menù degustazione a tema, le visite tematiche, i concerti e la danza, le mostre, gli spettacoli e animazioni, le proiezioni cinematografiche, i fuochi d’artificio, l’attesissimo Bacio di Mezzanotte con il lancio dei palloncini.

Novità 2019: anche i single celebreranno la Notte Romantica con eventi dedicati a chi è alla ricerca dell’anima gemella! Due gli eventi pensati per chi un’anima gemella ancora non ce l’ha: il social walking tra i tesori di Subiaco; il social game a spasso per uno dei Borghi più Belli d’Italia.

La Notte Romantica di Subiaco rientra negli eventi de L'Estate delle meraviglie della Regione Lazio.

Maggiori informazioni su VisitLazio.