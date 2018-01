Notte nazionale del Liceo Classico al Socrate

TORNA LA “NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO” DEL SOCRATE

- LUCA TELESE OSPITE AL LICEO DELLA GARBATELLA -



Il 12 gennaio, dalle ore 18 alle 24, il liceo classico e scientifico “Socrate” apre le porte a tutti i cittadini e curiosi per la sua terza edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”.

Nata 4 anni fa da un'idea di Rocco Schembra, docente del “Gulli e Pennisi” di Acireale, la manifestazione si prefigge di dimostrare non solo la irrinunciabile centralità della formazione classica nel mondo contemporaneo, ma anche la sua profonda vitalità e creatività. Quest'anno oltre 407 istituti italiani, infatti, offriranno in contemporanea al pubblico un nutrito ventaglio di attività, che vanno dalla recitazione di classici alle degustazioni, dalle rappresentazioni sceniche ai concerti, dalle conferenze ai divertissement in chiave greco-latina.

Con il 2018 i docenti ed alunni del “Socrate” ambiscono a superare il grande successo ottenuto nelle edizioni passate con un programma vario ma come sempre culturalmente qualificato: dopo i saluti di rito alle 18, ci sarà un momento iniziale in aula magna, ”Il giardino delle Muse”, durante il quale si ascolteranno brani di autori greci e latini, gli studenti del progetto Musica dell'istituto, il curioso ‘Etimo-mania', una rappresentazione del Teseo e Arianna in latino ed in greco ad opera dei ragazzi della classe col metodo Ørberg, una riflessione sui sogni presenti nei drammi di Eschilo, i quadri viventi. Verso le 20 sarà dato spazio all'ospite esterno, che quest'anno è il giornalista e conduttore televisivo Luca Telese, che ha intitolato il suo intervento “Lo zaino di Ulisse”. Dopo un breve rinfresco autogestito, partiranno le attività nelle aule: si va dalla rappresentazione in costume della Cena Trimalchionis a quella - sempre in costume - di Heroides, le eroine dell'epica omerica; dalla poesia giapponese dell'Haiku con cerimonia del thè del laboratorio letterario della scuola “L'Officina” alla spiegazione della battaglia di Zama con un plastico ricostruttivo del campo di battaglia, dalle Scienze che analizzeranno la costellazione dell'Orsa maggiore tra mito e realtà o la Via Lattea al concerto di musica classica all'esibizione del gruppo rock d'istituto. Alle 24 la lettura in greco ed italiano dell'inno pseudomerico “A Selene” e il tradizionale brindisi di commiato chiuderà la serata.