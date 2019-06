Notte di musica all’Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe compie 48 anni e festeggia con il menu più innovativo della sua storia. Spiccano i nuovi e già premiati Steak Burgers.

Venerdì 14 giugno Hard Rock Cafe Roma è tra le 8 location al mondo a ospitare un grande evento



Dalle 12.00 alle 15.00 dj set by Enrico Silvestrin

Dalle 20.00 collegamento in diretta con gli ospiti di Radio Sonica e dj set.

Alle 22.00 live on stage by Jacopo Ratini

Alle 22.30 Motta, Guest star.

Alle 23.00 Noemi, Guest star.

La serata prosegue con il dj set di Fabio Luzietti e Andrea Esu by L-Ektrica

Tra gli ospiti della serata anche Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, presentatrice, tra i principali food blogger italiani, creatrice di GialloZafferano e della “Sonia Factory”. La Peronaci ha realizzato alcune videoricette con il kitchen manager Fabio Mamprin. Nel corso della serata anche un suggestivo spettacolo di fuoco e trampolieri. Menu degustazione Burgers & Beats da 49 euro.

Info & Prenotazioni: Rome_Sales@hardrock.com