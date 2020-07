Notte horror: Concerto Oscuro per Lucusta e Nerone

Venerdì 17 luglio, alle ore 21:30, presso la Piazza retrostante il Museo Mario Antonacci, la notte si tinge di Horror con lo spettacolo del Gruppo Storico Romano. Gli attori Nika Perrone (protagonista della serie Sky "000") e Yuri Napoli, direttore artistico del Gruppo Storico Romano, saranno in scena con un "Concerto Oscuro" dedicato all'Imperatore Nerone e alla sua "strega" personale: Lucusta.

Una notte dove il pubblico potrà ascoltare storie dell'orrore tratte dal "Libro delle Meraviglie", Spettri, mostri, cadaveri rianimati, oscure profezie. Il libro delle Meraviglie è un’appassionata narrazione delle leggende «horror» che popolavano la Roma imperiale. In quello che fu quasi l'ultimo giorno di vita di Nerone, durante l'ultima rivolta dei cittadini Romani, l'Imperatore chiese a Lucusta del veleno per togliersi la vita. Cosa visse quella notte l'Imperatore? Come decise di passare le ultime ore di vita? Questo ed altro si scoprirà durante lo spettacolo. Il tutto verrà abbellito dalle musiche originali del musicista polistrumentista Oscar Bonelli, che creerà un'atmosfera misteriosa per ascoltare le storie che Lucusta raccontò a Nerone prima di raggiungere il regno del morti.

INGRESSO GRATUITO.



Lo spettacolo è stato selezionato dal Comune di Albano Laziale per far parte del programma di Albano Estate 2020 ed è realizzato con il contributo economico e organizzativo dell’Amministrazione Comunale. Si ringrazia il Museo di Albano Laziale ed il Sindaco Nicola Marini.