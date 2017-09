Notte europea dei ricercatori a Explora

Torna la 12ma edizione della Notte Europea dei Ricercatori, appuntamento europeo di comunicazione scientifica, promosso in 22 città italiane con oltre 300 eventi e coordinato da Frascati Scienza.

Il 29 settembre 2017 anche Explora apre le porte a bambini e adulti con “PLASTICA & BIO-PLASTICA: scopriamo come riconoscerle”, una serata MADE IN SCIENCE dedicata alla scienza e alla ricerca. L’evento, a ingresso gratuito, è stato ideato per comprendere, grazie alla presenza di ricercatori di Istituti, Centri di Ricerca e Organizzazioni, quanto sia importante il ruolo della scienza per lo sviluppo di materie nuove in un'ottica di riuso, riciclo e sostenibilità.

“PLASTICA & BIO-PLASTICA: scopriamo come riconoscerle” nasce infatti con l’obiettivo di azzerare le distanze tra ricercatori e società: la familiarizzazione del pubblico con le tematiche scientifiche, con la ricerca e con la sperimentazione, atte a migliorare la vita comune, è possibile anche, e soprattutto, attraverso la divulgazione di aggiornate metodologie e applicazioni, nuovi stimoli e scoperte. “PLASTICA & BIOPLASTICA” vuole informare sulle due tipologie di materiali, andando incontro al concetto di economia circolare per il quale il rifiuto è risorsa: gli imballaggi in plastica conferiti nella raccolta differenziata della plastica vengono in buona parte riciclati, mentre gli imballaggi in bioplastica biodegradabile e compostabile, conferiti nella frazione dell'umido, diventano biogas e compost.

Nei 4 laboratori i bambini (3-11 anni, suddivisi per fasce d’età) possono sperimentare, insieme alle loro famiglie, le caratteristiche così particolari di questi due materiali.

Alla scoperta dei polimeri

Alla scoperta dei polimeri: laboratorio per la fascia d’età 7-11 anni, a fruizione libera, che consente un viaggio nella Chimica per un incontro ravvicinato col polimero, alla scoperta della forma, delle caratteristiche e dei suoi componenti.

Grazie al Dott. Giampaolo Pellegatti, rappresentante di Plastics Europe Italia, gruppo dei produttori di materie prime.

Il mondo della plastica

Il mondo della plastica: laboratorio dedicato alla fascia d’età 3-5 anni, su prenotazione, per avvicinarsi alla raccolta differenziata e al riuso della plastica in modo creativo. Un'attività hands-on per familiarizzare con semplici nozioni scientifiche attraverso il gioco e comprendere cosa si nasconde dietro la produzione, la trasformazione e il riciclo delle materie plastiche. Attraverso la sperimentazione sensoriale è possibile conoscere i comportamenti corretti da seguire per il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del Pianeta.

Grazie a Sabrina Lucibello, Prof. Associato Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma e coordinatrice del Cdl in Design.

Plastica preziosa: il laboratorio

Plastica Preziosa: laboratorio per la fascia d’età 6-7 anni, per scoprire i segreti della plastica e imparare a riciclarla in modo consapevole. Triturare, pressare, trasformare, estrudere, avvolgere, disegnare, stampare 3D: i bambini apprendono come raccogliere, riconoscere, riusare, riciclare e creare nuovi oggetti dagli imballaggi in plastica. Il laboratorio è offerto nello spazio del nuovo exhibit interattivo “Plastica Preziosa”, il primo in Italia a misura di bambino che consente di avvicinarsi in modo informale alla scoperta della plastica riciclata. Nel corso dell'attività i bambini possono riconoscere le differenze tra il PET delle bottiglie e l'HDPE di flaconi e tappi; triturarli, ridurli in scaglie e pressarli creando un nuovo oggetto.

Grazie all’Ingegner Antonio Protopapa, Direttore Ricerca e Sviluppo COREPLA, Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in plastica.

Bio plastica: laboratorio per bambini

Bio-plastica: laboratorio dedicato alla fascia d’età 8-11 anni, per sperimentare i possibili usi degli scarti alimentari per la realizzazione delle bio-plastiche, esplorandone le potenzialità, sia dal punto di vista sensoriale che dei suoi possibili usi. Con l'aiuto dei Ricercatori è possibile comprendere le caratteristiche degli scarti alimentari e capire come poterli trasformare in risorsa. Osservando e utilizzando alcuni campioni di bio-plastiche, si possono apprezzare le loro qualità (colore, odore, morbidezza) e confrontarle con la plastica. Il laboratorio "Bio-plastica" aiuta i bambini e gli adulti a comprendere come la scienza stia sperimentando sempre nuovi materiali di uso quotidiano compatibili con le esigenze ambientali di sostenibilità. Il ruolo della ricerca diventa, così, un importante strumento di sviluppo.

Grazie a Sabrina Lucibello e Cecilia Cecchini, Proff. Associati Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma; grazie a Carlo Santulli, Prof. Associato Scuola di Architettura e Design SAAD Università di Camerino; grazie a Chiara del Gesso, studentessa con esperienza su scarti della birra, esperta di bio-plastiche; grazie a Lorena Trebbi, studentessa esperta in biomateriali e Marika Troiano, studentessa con esperienza pratica sulla produzione dei "bottoni" in bio-plastica.





INFORMAZIONI



Quando: 29 settembre 2017, 2 turni ore 19.30 e 21.15

Sede: Via Flaminia 82, Roma

Età: 3-11 anni

Modalità di partecipazione: per accedere gratuitamente a Explora è necessaria la prenotazione online dal sito di Explora www.mdbr.it. I laboratori sono su prenotazione, a numero chiuso, e sono prenotabili direttamente all'interno del museo entro i primi 30 minuti dall’inizio del turno di visita. Apertura prenotazioni accesso al museo, dal 18 settembre.



Il progetto MADE IN SCIENCE è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito della call MSCA-NIGHT-2016/2017 (Grant Agreement No. 722952) e fa parte della serie di eventi che dal 23 al 30 settembre 2017 animano la Settimana Europea della Scienza, iniziativa diventata negli anni punto di riferimento per il mondo della Scienza e del pubblico.