Notte di San Lorenzo: stelle cadenti in riva al biolago

Sabato 10 AGOSTO, durante la celebre "NOTTE DI SAN LORENZO", nel cielo di ROMA e provincia brilleranno decine di stelle cadenti. 💫



Se sei in cerca di un luogo romantico dal quale poterle osservare in totale tranquillità, abbiamo un invito per te!

Puoi venire al Casale Anio Novus a guardare le stelle cadenti sul prato in riva al Biolago e degustare una cena con i nuovi deliziosi piatti del menú alla carta del Ristorante del Casale. 🍽



Ti aspettiamo a partire dalle ore 19:00 con un aperitivo di benvenuto offerto dal Casale Anio Novus. 🥂



Porta con te solo un telo da stendere sull'erba per apprezzare, immersi della natura, le stelle cadenti in un cielo limpido ed incontaminato dalle luci della città. 🌠



TI ASPETTIAMO!

Il Casale Anio Novus si trova a Tivoli, nell'area archeologica dell'acquedotto Anio Novus situato lungo la Via Empolitana al KM 3,630, nelle vicinanze dell'uscita Castel Madama dell'A24.



Per info e prenotazione:

331 89 09 818