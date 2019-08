Notte di ferragosto: la magia delle acque (visita guidata)

In una roma semideserta...Una piacevole passeggiata serale, accompagnati dal suono inconfondibile e magico delle fontane della città. Dalla Fontana delle Naiadi, ultima in ordine di tempo tra le mostre monumentali di un acquedotto cittadino, alla Fontana del Mosè, dal Tritone di Piazza Barberini fino alla "Barcaccia" e alla Fontana di Piazza del Popolo.

Scopriremo in che modo personaggi come Agrippa e Augusto, Sisto V e Urbano VIII, Domenico Fontana e Bernini e ancora ingegneri idrici, urbanisti, scultori, architetti hanno trasformato nei secoli la città dotandola di un apparato monumentale unico al mondo e dissetando intere generazioni di romani!Non mancheranno alcune "chicche", fontanelle poco conosciute che incontreremo lungo il percorso...

INFORMAZIONI GENERALI

Visita organizzata dall'Associazione PAN Archeologia è Territorio.

Appuntamento: h. 19.15 in Piazza della Repubblica, davanti la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Quota di partecipazione: 8€ (Soci) 10€ (non Soci, comprensiva di tessera associativa).

Durata: 2h circa. MInimo partecipanti 8 persone, massimo 20. Prenotazione obbligatoria entro martedì 13 agosto, h. 18.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.

PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30).

