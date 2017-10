Il 31 ottobre e il primo novembre Cinecittà World, il parco del Cinema e della Tv di Roma, si tinge di nero. A Cinecittà World è di scena un evento a 360 gradi del genere Horror dagli anni d’oro di Dario Argento, fino alla sua attuale rinascita.

Notte delle streghe da brividi a Cinecittà World

Due giorni di proiezioni, musica, spettacolo e animazione a tema. Per l'occasione sarà allestita un'area stand dedicata all'Horror dove si potranno anche incontrare i disegnatori della Bonelli Editore (Morgan Lost, Dylan Dog, Dampyr). Un’iniziativa imperdibile che si concluderà con la proiezione in anteprima nazionale del nuovo film di Roberto D'Antona "The Wicked Gift".

Il 31 sera, inoltre, per festeggiare con i brividi la notte delle streghe Dj Set, animazione e tante sorprese a tema Halloween.

I visitatori potranno provare le attrazioni da brivido del Parco (Horror House, Trucchi da Paura, Inferno e Inferno - Lo Show) e scoprire le nuove quattro esperienze a tema “dark”: The Walking Dead una Escape Room popolata da Zombie Viventi, la foresta di Indiana Adventure che si popola di creature tribali, cannibali e indigeni stile voodoo, Bloody Lady percorso tra le vampire sexy e bad girls affamate, infine l’Horror Welcome Show in cui mostri e vampiri attendono il tramonto per circondare i visitatori del parco.