Notte delle stelle cadenti

Domenica 12 agosto tutti con il naso all’insù al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa per non perdere lo spettacolo delle stelle cadenti. In programma lo speciale evento intitolato “La notte delle stelle – Armonie tra cielo e terra”, dedicato alla scoperta e all’osservazione del famoso e atteso sciame meteorico delle Perseidi. L’evento è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) in coincidenza con il picco delle meteore.



Tante le attività offerte al pubblico. In primis, l’osservazione guidata a occhio nudo delle suggestive scie delle Perseidi. L’osservazione riguarderà anche altri oggetti celesti e sarà eseguita con i nuovi telescopi del Parco astronomico. Saranno ben visibili nella prima parte della notte tanti pianeti, tra i quali: Venere, il più luminoso, a occidente nella costellazione della Vergine, Marte che si muove nella costellazione del Capricorno con moto retrogrado fino a raggiungere il limite con il Sagittario, Giove a sud-ovest nella costellazione della Bilancia e Saturno che invece culmina a sud e poi si avvicina all’orizzonte occidentale.



Nella stessa serata i visitatori potranno assistere agli spettacoli multimediali nel nuovo Planetario fisso, incentrati sulla spiegazione del fenomeno delle stelle cadenti. Sotto la grande cupola di ben 7 metri di diametro il pubblico potrà vivere un’esperienza di sicuro impatto emozionale e dal grande contenuto formativo. Nella sala conferenze i ricercatori dell’Associazione mostreranno al pubblico le immagini riprese in tempo reale dal telescopio installato nella nuova cupola astronomica. Sarà possibile infine visitare il nuovo percorso espositivo del Parco astronomico dedicato al nostro meraviglioso Universo.



Per partecipare occorre prenotarsi inviando una e-mail a segreteria@ataonweb.it. L'accesso è consentito nei seguenti orari: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 e 24:00.