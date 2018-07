Lo spettacolo della notte delle candele sulla meravigliosa spiaggia illuminata dalla luce di piccole fiammelle.

Una favola magica sotto le stelle accompagnata dalla musica e aperitivo, e avvolta in luci soffuse. un vero e proprio sogno per la notte di San Lorenzo.

Notte delle candele in riva al mare

La notte delle candele in riva al mare è organizzata da Afroma alla Rambla di Maccarese.

Dalle 18:00 alla mezzanotte.

Aperitivo dalle 19:00 alle 22:00

Info e costi

Sedute libere: ingresso in lista Afroma con un drink e buffet servito con 1 piatto abbondante 15€.

Posti prenotabili (prenotazione esclusivamente telefonica):

Ingresso in lista AFRoma con un drink e buffet servito con 1 piatto abbondante (servito al posto) 20e.

Con possibilità di unire 3 drinks per avere una bottiglia di vino / 4 drink per bottiglia di prosecco.

Opzioni di posti prenotabili:

Telo da 6 a 8 pax: 20€/pax

1/2 Telo per 2/4 pax: 20€/pax

Lettone da 2 a 4 pax: 20€/pax

Baldacchino fino a 15 pax: 20€/pax

La prenotazione del Telo e del Lettone sono valide per tutta la durata dell'evento. La prenotazione del baldacchino è valida solo per il momento aperitivo 18/22.

Per mantenere il Baldacchino anche dopo cena è necessario contattare i numeri di telefono di riferimento.

Servizio bottiglie:

Basic Label 120€

Premium Label 150€

Caraffe 50€

Vino 30€

Prosecco 50€

Liste e ingresso

L'iscrizione all'evento tramite Facebook si riferisce all'ingresso in lista.

La prenotazione dei posti è esclusivamente telefonica al numero 331 378 6876 (Fabrizio)