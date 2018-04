L’Istituto Culturale Coreano annuncia l’inizio della primavera e del mese di Aprile con l'imperdibile appuntamento di 'La Notte del Cinema Coreano' nella quale verra' proiettata la pellicola 'Midnight Runners' (Cheongnyeon Gyeongchal), un action comedy poliziesco diretto dal regista Kim Joo-hwan, uscito nelle sale coreane il 9 agosto 2017.

Questa pellicola ha raggiunto i 5,6 milioni di spettatori conquistando un vasto pubblico giovanile e soprattutto femminile grazie alla presenza dei due amatissimi attori protagonisti Park Seo-Joon e Kang Ha-Neul. Questi due attori interpretano i ruoli di due cadetti della scuola di polizia che si cacciano nei guai indagando su un caso di rapimento senza il supporto delle autorità impegnate in un altro caso.



* Ingresso gratuito (Ingresso libero fino a raggiungimento del numero massimo di posti in sala)

** Sottotitoli in Italiano