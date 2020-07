Notte dei giganti al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa

Venerdì 24 luglio presso il Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani – si terrà lo speciale evento “Notte dei giganti”, dedicato alla scoperta e all’osservazione dei pianeti Giove e Saturno, tra i più affascinanti del Sistema Solare. A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata da 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Quest’anno i due “giganti” offriranno uno spettacolo imperdibile: con Giove e Saturno, anche noto come “Signore degli anelli”, a pochi giorni dalla loro opposizione al Sole. In occasione dello speciale evento, che rientra nell’ambito dell’omonima iniziativa nazionale promossa dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), sarà possibile approfondire nel planetario la conoscenza dei due pianeti e, in particolare, le loro caratteristiche orbitali, fisiche e strutturali, la storia della loro esplorazione eseguita con sonde spaziali, che ci hanno regalato immagini mozzafiato e spettacolari, e poi osservarli al telescopio, sotto la guida degli esperti dell’ATA. I telescopi saranno puntati anche su altri oggetti celesti visibili.



Al pubblico sarà offerta infine la visita guidata alla cupola astronomica che ospita la strumentazione di ricerca dell’Associazione.



Per partecipare all'evento (articolato in 4 turni) è obbligatorio prenotarsi entro le ore 12:00 di venerdì compilando il modulo disponibile ai seguenti link e contestualmente versare il contributo, laddove previsto, tramite il sistema sicuro PayPal.