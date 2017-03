Notte da pinguini al Nuovo Teatro San Paolo

Compagnia Dupla Carga e Nuovo Teatro San Paolo Presentano: NOTTE DA PINGUINI Scritto e diretto da Andrea Monti Compagnia Dupla Carga Note di regia A ventidue anni dalla sua prima messa in scena, torna Notte da Pinguini, primo testo rappresentato di Andrea Monti. L'autore, ora anche regista, dopo aver battuto tutte le strade senza raggiungere l'obiettivo di coricarsi sereno, torna a sognare con l'ingenuità di un testo fortemente tossico in grado di conquistare tutti grazie ad una rigenerante purezza. Sinossi In un'afosa notte di luglio, seduto davanti alla guardiola di un complesso di palazzine, Marco aspetta con pazienza un alito di vento per andare a dormire. Sulla sua panchina amici e nuove conoscenze si fermano con il pretesto di fumare uno spinello. Lui rolla e dispensa consigli, fuma e distende i nervi, parla e prova a tenere insieme un gruppo di stupefacenti compagni in cerca di una sponda solida, che li rimetta in pista. Cast artistico Regia di Andrea Monti Compagnia Dupla Carga Marco Simone Carchia Osvaldo Lorenzo De Angelis Luciano Francesco Nicolai Giulio Mauro Corso Silvia Roberta Provenzani / Nicoletta Tulli Tony Max Brugnolo Fulvio Matteo Nazzarri Carmen Giorgia Valeri Piero Riccardo Benforti Maria Marianna Flammini Giuly Lisa Recchia Manlio Daniele Flammini Tullio Antonello Gualano Mare Alessandra Veraldi Montagna Francesco Tulli Cast tecnico Aiuto regia Matelda Sabatiello Coreografie Nicoletta Tulli, Giorgia Valeri Costumi Angela di Donna, Valentina Di Geronimo Scene Giorgia Rauccio Disegno luci Mauro Guglielmo