La notte “bianca” del Verdicchio: sfumature di bianco su Fontana di Trevi

Fontana di Trevi si veste di bianco per celebrare il 50° compleanno del Verdicchio di Matelica, fra le DOC più eccellenti italiane dal 1967. Per l’occasione le creazioni di Terrazza Relais Fontana di Trevi saranno tutte pensate per armonizzarsi con questo straordinario vino del quale potrete assaporare molteplici interpretazioni.

Agli ospiti è chiesto, ove possibile, di aggiungere ulteriori “sfumature al tramonto” indossando un capo bianco per fondersi col vino e con la luce del tramonto su Fontana di Trevi.

La Degustazione per la notte “bianca” del Verdicchio

• Gazpacho con crostini di pane croccante

• Crostone marchigiano con ciauscolo e cacio

• Amatriciana revisitata con battuta di tonno

• Gricia aromatizzata al tartufo

• Maialino al forno in crosta di miele

Le cantine in degustazione

• Cantine Belisario

• Bisci Wines

• Borgo Paglianetto

• Cantina Cavalieri Di Benedetti Eugenio

• Azienda Vitivinicola Collestefano

• Tenuta Colpaola

• Vini Gagliardi

• Cantina Gatti Marco Vigneti e Casa Vinicola

• Lamelia

• Pietra Maula Agriturismo/Az Agr Le Stroppigliose

• VINI MARAVIGLIA

• Cantine Provima

• Tenuta Piano di Rustano

Food Creations: Ylenia Chinni

Wine Communicator & Sommelier: Daniele Graziano



La notte “bianca” del Verdicchio

mercoledì 26 luglio, h 20

Terrazza Relais Fontana di Trevi

Via del Lavatore, 43 (Fontana di Trevi)