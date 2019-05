Notte bianca dello sport 2019

Sabato 8 giugno 2019 torna la Notte Bianca dello Sport di Roma Capitale. Dalle ore 16, sarà possibile accedere ad ingresso gratuito presso diversi centri sportivi comunali.

Presentata lo scorso 9 maggio nella splendida cornice dell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio la terza edizione della Notte Bianca dello Sport di Roma Capitale sta per entrare nel vivo.

La notte bianca dello sport a Roma

Dopo il grandissimo successo delle prime due edizioni, che hanno visto la partecipazione di migliaia di cittadini più o meno sportivi ai tantissimi eventi che hanno animato le serate estive della Capitale, sta per giungere una nuova edizione ancora più ricca di eventi e novità.

La Notte Bianca dello Sport di Roma Capitale nasce dalla volontà dell'Amministrazione di promuovere il patrimonio impiantistico della città, ricco di strutture di livello non sempre ben conosciute dai più. Altro intento è quello di promuovere, come da sempre nei piani

dell’Amministrazione, lo sport come veicolo di inclusione sociale, mezzo per annullare quindi ogni tipo di differenza sociale, religiosa, razziale, economica e culturale. Sport come divertimento, come promozione del mantenimento dello stato di salute – sia fisico che psichico - del singolo, come momento di crescita dello stesso senza la volontà di primeggiare ma come

mezzo per unire la cittadinanza.

Durante la serata tutti quegli impianti che decideranno di aderire alla manifestazione resteranno aperti al pubblico offrendo a titolo gratuito diverse attività sportive – solo per ricordarne qualcuna svoltasi lo scorso anno: atletica, tiro con l’arco, calcio a 5, tennis, pugilato, vela, arti marziali, volley, hockey, basket, nuoto, danza, cycling - ma anche ludiche e di intrattenimento per tutte le fasce d’età, con la possibilità per i concessionari di offrire anche abbonamenti e offerte speciali agli utenti che visiteranno le strutture.

L’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia ricorda quanto l’evento sia stato fortemente voluto dall’Amministrazione Raggi e rappresenti un ottimo risultato in termini di promozione della pratica sportiva per la cittadinanza. L’evento – conclude l’Assessore Frongia – sta crescendo di anno in anno, per questa terza edizione ci si aspettano quindi numeri ancora più importanti, sicuramente l’incremento delle offerte sportive sull’intero territorio cittadino darà modo alla popolazione di poter partecipare con ancora maggiore insistenza.

Il Presidente della Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita Angelo Diario afferma che la terza edizione della Notte Bianca dello Sport riserverà grandi sorprese ai cittadini, con un carnet di manifestazioni superiore rispetto a quello degli anni precedenti. Un evento, secondo il presidente Diario, che mira a valorizzare non solo gli impianti sportivi comunali, ma lo sport in generale e altre strutture quali, solo per citare un esempio, il Porto Turistico di Roma, che ospiterà un’imperdibile e suggestiva gara di Triathlon in notturna. Una vera e propria festa, che cresce di anno in anno e che si prefigge l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare i cittadini allo sport in quanto strumento di socializzazione e condivisione.