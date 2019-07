La notte bianca dei saldi a Romaest

Inizia il countdown dei saldi estivi a Roma e nel Lazio. La data scelta per dare il via ai ribassi nei negozi di abbigliamento e non solo è il 6 luglio. E il centro commerciale Romaest è pronto a presentare a tutti i clienti l'imperdibile "Notte Bianca".

Notte bianca dei saldi a Romaest: come funziona

Sabato 6 luglio i negozi del centro commerciale in zona Ponte di Nona resteranno aperti fino a mezzanotte con incredibili sconti e fantastiche offerte.

Il concorso

E dopo aver fatto acquisti si potrà tentare anche la fortuna partecipando al concorso che permette di vincere un anno di rifornimento carburante valido fino al 21 luglio! Maggiori informazioni sul sito ufficiale del centro commerciale Romaest.