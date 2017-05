Notte Bianca: all'Ex Dogana festa 24 ore non stop

Una festa lunga una notte ed un giorno, 24 ore non stop. All'Ex Dogana arriva la Notte Bianca. Una volta al mese, nel nuovo hangar Deposito Centrale, ballerete solo ed esclusivamente a lume di candela, fino al sorgere del sole dai lucernai e dalle serrande. In più: non appena l'alba varcherà l'orizzonte, l'adiacente Scalo Est vi accoglierà fino alla notte successiva con il nuovo format, The Breakfast Club (free entry, area relax e colazione in loco).

Orari: dalle 23 alle 23.

> Dasha Rush

> Prosumer

> Marco Shuttle

& more to be announced.

Ingresso:

> € 10 in lista 1.30 am (scrivere proprio nome + n°accompagnatori sulla bacheca dell'evento Facebook)

> € 15 Door

> € 5 di sconto sul ticket alla porta per coloro i quali visiteranno la mostra ArtFutura Roma il giorno stesso, presentandosi col biglietto.

A seguire: The Breakfast Club, con free entry.