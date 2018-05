Notte Bianca dei Bambini

NOTTE BIANCA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

“L’ISOLA CHE NON C’ERA”



Questo progetto nasce con la volontà di riproporre ai bambini, di età compresa tra 0 e 14 anni,la loro creatività e la voglia di giocare. Ed è da qui che nasce l' idea di proporre una "NOTTE BIANCA dei BIMBI" per riportarli protagonisti,creando per loro momenti di apprendimento e sperimentazione attraverso il Gioco.Tutto questo all'insegna del DIVERTIMENTO. Questa la premessa,all'atto pratico un gruppo di cittadini insieme al CRAL del vll municipio,si sta adoperando per la realizzazione di questa serata nel magnifico scenario di Piazza San Giovanni Bosco, con orario 16-24,con l'intento di coinvolgere i negozianti e il settimo Municipio.



PROGRAMMA



ORE 16,00 APERTURA MANIFESTAZIONE con la straordinaria voce di Eleonora Savo

ORE 16,10 MAJORETTES IN PIAZZA si esibiscono le allieve del "GRUPPO MAJORETTES ROMA"

ORE 16,30 IL GENIO DELLA LAMPADA DI ALADINO darà il ben venuto a tutte le bambine e bambini interpreta Luca Petrone

ORE 16,45 IL PICCOLO PRINCIPE interpretato da giovanissimi del quartiere di Morena con la partecipazione di Luca Petrone, Eleonora Savo, Manuela Fierro

ORE 17,10 CORO GIOVANI INTERPRETI si esibiscono gli alunni dell'Istituto Anna Magnani che offriranno buona musica e bellissime voci, il coro è diretto dalla Prof.ssa Mimma Cucco

ORE 17,30 FRAMMENTI DEL MUSICAL "IL GOBBO DI NOTRE DAME" "I Clandestini": interpretano Marco Sorice e Manuela Fierro - "Bella e Mi Distruggerai" si esibiscono le allieve della scuola di danza "Centro Avviamento Danza Classica"

ORE 17,50 CLASSICI DISNEY la scuola di musica Music Village Institute si esibirà nelle più belle sigle dei film d'animazione

ORE 18,15 "LO STAGNO DELLE RANE" e il "RE NUDO" LABORATORIO TEATRALE PER LE BAMBINE E I BAMBINI I più piccoli che si lasceranno coinvolgere si potranno esibire sul palco, le favole verranno narrate e dirette da Giorgia Perrotta, le musiche sono a cura della scuola Music Village Institute

ORE 18,45 "STORIA DI UN BURATTINO" Il burattino di tutti saluta e scherza con i più piccoli della piazza , interpreta Marco Sorice canta dal vivo Luca Petrone

ORE 18,50 "GRAN FINALE DI "FRAMMENTI DI FAVOLE" canta dal vivo Eleonora Savo

ORE 19,00 "PRIMA BAND DI GIOVANISSIMI" breve concerto da parte degli allievi della scuola Music Village Institute offriranno tanto divertimento e buona musica

ORE 19,30 "ATTORI PER CASO" i giovani che avranno voglia di cimentarsi in una esperienza unica nel suo genere lo potranno fare grazie al laboratorio del Teatro Kopò, Simona e Francesca metteranno a disposisizione tutta la loro esperienza

ORE 20,10 SKETCH DIVERTENTI si esibiscono gli allievi dei laboratori del Teatro Kopò, offriranno tanto divertimento e tanta energia diretti da Simona e Francesca

ORE 20,40 SECONDA BAND DI GIOVANI breve concerto da parte degli allievi più grandi della scuola Music Village offriranno tanto divertimento e buona musica

ORE 21,15 ESIBIZIONE DEI GLADIATORI un tuffo nel passato per rievocare una forma di spettacolo molto amata e apprezzata nell'Epoca Romana

ORE 21,30 INTRATTENIMENTO MUSICALE DI COVER di artisti italiani e stranieri Eleonora Savo e Luca Petrone con le loro stupende voci sapranno creare un'atmosfera raffinata e al contempo giocosa e vitalissima

ORE 21,45 TERZA BAND MUSICA DAL VIVO il Music Village Institute in una entusiasmante esibizione

ORE 22,15 GOSPEL IN CONCERTO il Music Village presenta un coro come non l'avete mai visto, degli straordinari musicisti e delle splendide voci capaci di esaltare e coinvolgere tutta la piazza.



ATTIVITÀ' IN PIAZZA.

PERFORMANCE : " Il LABIRINTO " nella GdL

MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi metodo Stefania Guerra Lisi

GADGET In piazza verranno distribuiti gratuitamente tantissimi gadget, vi aspettiamo

GIOCHI

giochi del passato

giochi da tavolo con tornei

partita di scacchi viventi

giochi da cortile

LABORATORI

RICICLI-AMO cre-attivo per tutte le età

IO BARATTO con libri e/o giochi

Vivininstrada con un percorso sensoriale

Brain on road con esercizi di guida a controllo intuitivo

"viaggio nel tempo" curiosità dell'epoca romana

scuola di gladiatura attività ludica per i più piccoli

laboratorio di sartoria

laboratori teatrali per i più piccoli

laboratorio teatrale per giovanissimi

laboratori musicali

laboratorio erboristico artigianale

gara amatoriale canina a premi per cani di razza e non

OSSERVATORI

osservatorio Azzardopatia

Osservatorio sul bullismo