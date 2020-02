Notte Bianca per i 100 anni di Garbatella

Tutto è pronto per dare il via ai festeggiamenti dei 100 anni di Garbatella. Dal 18 al 22 febbraio tanti gli eventi in programma nel quartiere romano.

Alle celebrazioni saranno presenti istituzioni, banda della polizia, scuole del territorio. Protagonisti saranno anche i commercianti, in particolare nella Notte Bianca che si svolgerà sabato 22 febbraio.

La notte bianca dei commercianti di Garbatella

Dalle ore 20 si svolgerà la Notte Bianca dei Commercianti a Garbatella. Artisti di strada, La Murga e Fanfaroma animeranno Via Caffaro e Circonvallazione Ostiense. Gli esercizi Commerciali rimarranno aperti fino alle 23.00.