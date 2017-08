Notte astronomica alla marina di Civitavecchia

L'Associazione Aster Academy Astronomy, sarà presente alla Marina di Civitavecchia la sera del 12 Agosto con il proprio stand e i propri telescopi per mostrare l'Universo in diretta.

Possibilità di osservare tramite i telescopi Luna e Pianeti, proiezione su schermo di Luna e pianeti in alta risoluzione. Durante la serata ci sarà l'opportunità di poter osservare Saturno, Giove, con il sorgere della Luna alle ore 23:00 osservazione della superficie lunare per mezzo del telescopio Sc di 30 cm dell'osservatorio della Aster Academy Astronomy.

Verrano mostrate le foto riprese dall'Osservatorio di Civitavecchia Sanderphil Urban Observatory.

Collegamento in remoto con il Sanderphil Urban Observatory e proiezione in diretta di Galassie Nebulose e oggetti del cielo profondo.

Musica Ambient Live by Giacomo Orlando.

L'opportunità osservare il cielo e di conoscere le attività dell'Associazione Astronomica Internazionale.

HAI UN TELESCOPIO e vuoi partecipare all'osservazione sul posto con la tua strumentazione? mandaci un messaggio a segreteria.aster@gmail.com