Una notte al museo, il party al Caffè delle Esposizioni

Una notte nel museo più bello di Roma. Nel Palazzo delle Esposizioni, per una notte, non ci saranno dinosauri o miniature di personaggi storici ad animare la serata, ma una cucina saporita, buoni drink e un’ottima musica. Tutto in occasione di "Una notte al museo, il party" in programma giovedì 25 luglio a partire dalle 20.

Il programma

ore 20.00 - Cucina mediterranea con la supervisione dello Chef Mimmo Pinto.

ore 22.30 - Concerto Live MAUI STOMP

ore 23.30 - Dj set di Giorgio Morabito (aka Orgio Bimbo)

Free entry

Da pochissimo gli spazi del giardino e della galleria del Caffè delle Esposizioni sono stati rinnovati completamente... il risultato? Un locale al centro di Roma, fresco ed elegante, dove ascoltare buona musica e gustare un'ottima cucina.

Il live

Per la prima serata estiva di questo format abbiamo chiamato i MAUI STOMP un duo (Simone Baggia e Lorenzo Magno) che suona un particolare tipo di swing, che arriva intatto direttamente dalle Hawaii degli anni '30 . In quel periodo la tradizione musicale hawaiiana si mischiò con la Dixieland, che imperversava negli U.S.A, dando vita a sonorità fluide e tropicali, incalzanti e frizzanti, col sapore dell'Oceano.

Un concerto per le orecchie e per le gambe.

Un concerto unico nel suo genere.

La cucina

Nella "prima" Roma dell'Estate Romana, c'era un nome che si aggirava tra i vari spazi aperti la sera alla città. Quello di Mimmo Pinto lo chef (non azzardatevi però chiamarlo così) che portava i sapori della sua terra, Napoli, nei punti ristoro degli eventi culturali serali, tra questi i Giardini della Filarmonica e il Teatro India. Dopo quasi vent'anni torna per un'unica notte con la sua cucina dai sapori mediterranei, dove al centro c'è sempre l'accurata scelta delle materie prime.

Solo su prenotazione: 25 euro menù fisso.

INGRESSO GRATUITO

Via Nazionale, 194 A - Via Milano, 15/17 (Roma)

Info: (+39) 06 48941320