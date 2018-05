Nothing but Art II° edizione

Verrà inaugurata sabato 12 maggio alle ore 18 la seconda edizione della mostra collettiva di arte contemporanea abbinata al premio d’arte internazionale “Nothing but Art” presso Palazzo Velli Expò in Piazza di S. Egidio 10-Roma. L’evento è curato dalla gallerista Anna Isopo di Arte Borgo Gallery e dal critico d’arte Monica Ferrarini di M.F.eventi e gode del patrocinio di: Regione Lazio, Municipio Roma I Centro. Sponsor: Casale del Giglio.

Sabato 12 maggio, in occasione dell’opening, alle ore 18 una giuria tecnica decreterà i vincitori e sarà presente la trasmissione televisiva Arte 24.

La mostra “Nothing but Art” rappresenta un’occasione unica di visibilità per artisti internazionali accuratamente selezionati che daranno vita ad un percorso costruito sull’intrecciarsi di pensieri, stili e idee. Un contesto singolare che si arricchisce di significati nuovi e diversi in base alla soggettività e alla sensibilità del fruitore e dove ogni opera esprime il concetto, l’animo e il fervore di artisti in costante dialogo con sé stessi e con il proprio tempo. Creatività, analiticità ed espressione estetica si aprono a molteplici codici interpretativi grazie ad una produzione che non vuole rimanere chiusa in sé stessa o circoscritta in un contesto freddo e asettico ma che getta un ponte di comunicazione con il pubblico attraverso stimoli di decodificazione e interscambi costruttivi. Un approccio diretto al contemporaneo che celebra l’arte a noi più vicina come linguaggio universale basato sul contatto e l’interazione delle diverse culture.

Artisti partecipanti: Manuela Andreoli, Simone Arrigoni, Elio Atte, Noemi Aversa, Edvinas Busarovas, Rita Canino, Isabel Carafì, Agnieszka Ceccarelli, Marco Cioffi, Marco Coletti, Barbara Conte, Giovanni Cumbat, Claudia De Benedittis, Elena Di Felice, Mario D’Imperio, Alessandra Di Francesco, Laura Dominici, Antonio Esposito, Silvia Fasani, Angelica Flores, Enrico Frusciante, Jan Incoronato, Antonella Laganà, Matteo Mauro, Fabio Meneghella, Rachel Mohawege, Guillermo Moriconi Guillemi, Veronica Morresi, Anna Nobile, Carmen Oggianu (Caroggi), Leonardo Orsini Federici, Chiara Pala De Murtas, Candida Paolucci, Amanda Papa, Ann Pelanne, Ilaria Pisciottani, Anna Plavinskaya, Antonella Privitera, Luciano Puzzo, Roberta Ragazzi, Silvia Rago (Red Girls), Susanna Ripiccini, Massimo Sammarco , Anna Santilli, Anna Maria Saponaro, Chicca Savino, Paolo Signore, Vincenza Spiridione, Merideth Tancio , Serghey Teplyakov, Freddy Toledo, Simone Vartan.

Giuria tecnica: Jacopo Curzietti (storico dell’arte), Antonin Josef Disantantonio (responsabile allestimenti scenici, costumi e trucco Rai), Laura Giannuzzi (Presidente FIDAPA BPW Italy sezione Roma Campidoglio), Veronica La Porta (storica dell’arte), Maria Pia Liotta (regista), Alessio Santucci (architetto).





Info:

opening e premiazioni: sabato 12 maggio ore 18 su invito - con la trasmissione televisiva Arte 24

date e orari: 12-17 maggio 2018, dalle ore 12 alle ore 19

piazza di S.Egidio 10-00153 Roma