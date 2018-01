Notes and Words: Letizia Onorati all'Auditorium

"Notes and Words" è l’ultimo progetto di Letizia Onorati, giovane e talentuosa cantante jazz leccese, alla sua seconda esperienza discografica. Autrice o coautrice di quasi tutti i testi, nell’occasione Letizia si presenta per la prima volta anche come compositrice. I 9 brani inediti sono composti ed arrangiati da Paolo Di Sabatino, vero e proprio “regista” del lavoro realizzato.

Questo disco sono io, mi rappresenta totalmente! Le mille sfaccettature di una strobosfera che si muove e prova ad illuminare tutto. La forza propulsiva è la musica senza la quale non ci sarebbe niente.

La musica che ti fa crescere, che ti fa maturare e ti fa capire giorno dopo giorno chi sei veramente. La musica che ti risolleva quando cadi, che ti costruisce quando ti senti in frantumi e che ti fa sopportare il dolore.

La musica che amplifica la gioia, che regola il ritmo del tuo respiro e accompagna le pulsazioni del cuore. Con questo disco posso viaggiare dentro me stessa ma potendo raccontare, a chi lo ascolta, ogni tappa del viaggio.