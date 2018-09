All'Auditorium Parco della Musica di Roma uno straordinario concerto del M° Uto Ughi, promosso da BNL-BNP Paribas Private Banking e dall'Associazione Arturo Toscanini di Savigliano (CN).

Note d'Europa - Uto Ughi e I Filarmonici di Roma

In occasione del lancio dell'ultima incisione discografica del M° Ughi per Sony Classical dal titolo "Note d'Europa. Le più belle pagine del repertorio violinistico con i preziosi violini di Uto Ughi: Stradivari e Guarnieri del Gesù" il Maestro Ughi, accompagnato dall'Orchestra da camera I Filarmonici di Roma, si esibirà in un programma di pezzi significativi della grande tradizione violinistica:

Albéniz (Arr. Kreisler), Tango Op.165 n.2 da "España"

Granados (Arr. Kreisler), Danza spagnola n.5 "Andaluza"

Bazzini, Scherzo fantastico "La ridda dei folletti" Op.25

Saint Saëns, Havanaise Op.83

Chopin (Arr. Milstein), Notturno in do diesis min. Op.Post.

Mozart, Rondò dalla Serenata "Haffner" K.250

Gluck, Melodia da "Orfeo ed Euridice"

Brahms (Arr. Chapelier), Valzer Op.39 n.15

Brahms (Arr. Joachim), Danza Ungherese n.5

Bach / Gounod, Ave Maria

Vitali, Ciaccona in sol minore

Veracini, Largo

Ciajkovskij, Melodie da "Souvenir d' un lieu cher" Op.42

Ciajkovskij, Valse sentimentale Op.51 n.6

Wieniawsky, Scherzo - Tarantella Op.16

Kreisler, Schön Rosmarin

Il titolo del cd fa riferimento alle "7 Nazioni Europee coinvolte", ciascuna delle quali è rappresentata da un brano emblematico di un grande compositore di quella nazione (Italia, Francia, Spagna, Austria, Polonia, Ungheria, Germania).

"Ritornare all'Auditorium Parco della Musica con questo concerto è per me motivo di grande orgoglio. BNL e il suo Private Banking mi hanno seguito nella realizzazione di questo mio nuovo lavoro e tale collaborazione è stata l'occasione per superare le distanze tra mondi diversi e trovare punti in comune, anche sotto l'aspetto culturale e sociale".

Il programma musicale prevede brani scelti dal nuovo CD "Note d'Europa":