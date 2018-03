La nostra Roma attraverso 4 fontane

L'idea di questo progetto fotografico, realizzato da un gruppo di amici appassionati di fotografia, è nata in seguito alla partecipazione ad un evento internazionale lo " Scott Kelby's Worldwide Photowalk 2017", una passeggiata fotografica che si svolge in contemporanea in moltissime città del mondo.. Il percorso si è sviluppato attraverso le 4 fontane più rappresentative della città con l'intento di rappresentarne la bellezza sia dei monumenti che della vita quotidiana secondo la personale interpretazione dei fotografi. Filo conduttore l'acqua.

L'evento peraltro è associato ad una raccolta fondi a favore dell'orfanotrofio "Springs of Hope Kenia Children's Home"