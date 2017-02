Nostalgia al Cassiopea Teatro

Helia Bandeh, danzatrice e artista di oirgine iraniana famosa in tutto il mondo, in occasione dei workshop di Danza Persiana che terrà a Roma nel week end 18-19 febbraio 2017, la sera del 18 febbraio si esibirà in "NOSTALGIA", un suo spettacolo di Danza Persiana di rara intensità e bellezza. Helia Bandeh Ghiasabadi, nata a Shiraz, Iran, è una delle pochissime danzatrici professioniste al mondo ad aver acquisito una padronanza unica della Danza Tradizionale Persiana e ad aver dedicato la sua vita ad un approfondimento continuo della storia di questa divina forma d'arte. Helia lavora come coreografa e danzatrice e dirige una sua scuola ad Enschede, in Olanda. Helia ha ricostituito l'essenza della danza persiana creando uno stile personale unico. Ha prodotto e coreografato numerosi spettacoli di danza esibendosi nei teatri di tutto il mondo: Tehran, Londra, Parigi, Barcellona, Colonia, Brussels, Amsterdam, Lisbona, Roma, Milano, Padova, Münster, Stoccolma, Edinburgo, Seattle, San Francisco. L'improvvisazione costituisce una delle caratteristiche più importanti della musica classica Persiana. Completamente connesso con la sua interiorità più profonda, un musicista di musica persiana esprime i suoi più profondi sentimenti attraverso lo strumento e la sua musicalità. Questa forma di spiritualità emerge da tutta la musica classica persiana ed Helia , attraverso le sue ricerche, ha raggiunto la consapevolezza che la Danza Classica Persiana condivide questa essenza di spiritualità con la musica classica Persiana. Helia eseguirà un'improvvisazione basata sulle emozioni che le sono state ispirate dalle storie rappresentate nei dipinti di Atousa Bandeh. Helia Bandeh si immerge nel profondo dei suoi ricordi per cercare ed esprimere il proprio significato personale di nostalgia. Ritornerà al tempo della sua infanzia in Iran coinvolgendoci in un viaggio intimo e profondo che ci porterà verso l'essenza stessa della cultura e della danza Persiana. E' un'occasione unica per vedere danzare dal vivo questa grande artista ed è assolutamente da non perdere!!! Lo spettacolo avrà luogo presso Cassiopea Teatro, in via Ardea 27 ( a 100 metri dalla fermata della Metro A "Re di Roma") alle ore 21:30. Per informazioni e prenotazioni scrivere a danielasahar7@gmail.com