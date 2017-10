Nonni days al Luneur Park

Il 2 ottobre è la festa dei nonni e al Luneur Park non vogliono farsi sfuggire l’occasione di ringraziarli e festeggiarli insieme. Dal 4 all’8 ottobre per tutti i nonni (over 50) biglietto speciale* a 2,50 euro con giostre illimitate e foto ricordo stampata in regalo!

Tornare ovetti sarà un gioco da bambini. Dal 4 all' 8 ottobre il Giardino delle Meraviglie diventerà un set fotografico in cui farsi immortalare con figli e nipoti in uno scatto che fermerà uno dei tanti attimi di allegria in cui sarete coinvolti tutti insieme. A scattare la foto sarà Maria Novella De Luca, titolare dello studio fotografico Photogiocando, un artista che da sempre rivolge il proprio obiettivo fotografico alle famiglie per catturare istanti unici e speciali!



A TUTTI I NONNI REGALEREMO UNA FOTO STAMPATA. Più di un ritratto di famiglia, più di una semplice fotografia, ai nonni regaleremo la stampa dello scatto perché possano averla sempre lì, impressa negli occhi come nel cuore, un istante che entrerà a far parte dell’Album dei ricordi. La prima foto sarà regalata a tutti i nonni*, eventuali altre stampe avranno un costo di 5€ cad.



Luneur Park vi aspetta per regalarvi giornate uniche e spensierate insieme ai bambini, condividere con loro i vostri ricordi e costruirne di nuovi insieme.



* La speciale offerta è riservata ai nonni che hanno compiuto 50 anni il giorno di ingresso al Parco, previa esibizione di un documento d’identità valido al momento dell’acquisto.