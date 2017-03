Non ti fissare al Teatro Trastevere

Avviso ai Soci L'Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta NON TI FISSARE TU CHIAMALE SE VUOI OSSESSIONI di Maria Antonia Fama e Lorenzo Misuraca Dagli autori di "Cuori Monolocali", "Sessolosé" e "Appese a un filo" regia di Velia Viti Dal 23 marzo al 2 aprile 2017 Teatro Trastevere via Jacopa de' Settesoli, 3 martedì-sabato h 21.00, domenica h 17.30 con: Alessandro Di Somma, Maria Antonia Fama, Ermenegildo Marciante, Lidia Miceli, Francesco Bonaccorso Aiuto Regia: Teresa Fama Locandina: Martoz Scene: Paolo Carbone Video: Alessandro Felici "Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri." Cesare Pavese Al Teatro Trastevere la compagnia "Come risolvere in 2", dopo i successi di "Cuori Monolocali", "Sessolosé" e "Appese a un filo", torna in scena dal 23 marzo al 2 aprile con "Non ti fissare. Tu chiamale se vuoi ossessioni", esilarante spettacolo sulle compulsioni, manie e stranezze che più o meno consapevolmente riguardano ognuno di noi. Protagonisti di questa originale ed irriverente commedia ambientata in un'area di sosta di una non identificata autostrada, il consolidato ed affiatato gruppo formato da Alessandro Di Somma, Maria Antonia Fama, Ermenegildo Marciante e i nuovi interpreti Lidia Miceli e Francesco Bonaccorso. Un cast di bravissimi attori diretti dalla giovane regista Velia Viti, coadiuvata alle scene da Paolo Carbone scenografo tra i più apprezzati del panorama romano (vincitore del Premio Cerami 2015), portano in scena con sottile umorismo l'universo irrazionale e tragicomico delle ossessioni. Debolezze imbarazzanti, strane fissazioni e segreti inconfessabili: amici immaginari, gesti scaramantici, l'ossessione per il lavoro, per il sesso o per i social network, il terrore della solitudine o quello di ammalarsi. Frizzante ed ironico "Non ti fissare. Tu chiamale se vuoi ossessioni" strizza l'occhio alle commedie inglesi di Nick Hornby e alle atmosfere surreali della comedy americana, brillantemente scritto a quattro mani dal collaudato duo Maria Antonia Fama e Lorenzo Misuraca, due giovani autori che in questo nuovo allestimento si divertono a mettere in luce i lati più nascosti della nostra generazione. In scena un autista ipocondriaco, una donna sola, un erotomane, una workaholic, un iperconnesso. Una meta da raggiungere. Un guasto da riparare. Cinque personaggi costretti a condividere una lunga notte nel bel mezzo del nulla. Ognuno reagirà in maniera diversa all'imprevisto, ma l'incontro tra cinque menti stra-ordinarie darà vita a situazioni altrettanto inaspettate, dai risvolti esilaranti, in un mix tragicomico sempre pronto ad esplodere. Paure, ansie, paranoie, paturnie, ossessioni, compulsioni, fisse, manie, fobie, ognuno ha le sue "Non ti fissare" le porta in scena con ironia pungente, sarcasmo e un pizzico di sentimento per sdrammatizzarle, riconoscerle e riderci su. Video https://www.youtube.com/watch?v=v1g_mBgTr5I Teatro Trastevere, via Jacopa de Settesoli 3, 00153 Roma martedì-sabato h 21.00, domenica h 17.30 contatti: tel: 06.5814004 Ufficio Stampa TEATRO TRASTEVERE: Vania Lai prom.trastevere@gmail.com 3388940447