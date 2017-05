Non solo Ramen: appuntamento con la cucina orientale

Porto Fluviale lancia un nuovo appuntamento con gusto e tradizione. Mercoledì 31 maggio a conquistare gli ospiti del locale di via del Porto Fluviale, 22 sarà la cucina orientale. Non solo Ramen: lo slogan scelto per l'iniziativa.

Durante la serata si potranno infatti gustare: Ramen, spaghetti di frumento serviti in un saporito brodo e Chirashi Zushi, piatto a base di riso e pesce crudo. Due famosi piatti della tradizione giapponese.

A prepararli per la serata del porto Fluviale Chef Kaba Corapi e Maki Fukuoka.