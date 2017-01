20 Gennaio 2017 Il Branco @ Wishlist Club - Roma "Non Fate Caso al Sorriso" - RELEASE party Venerdì 20 gennaio, al Wishlist club di Roma, IL BRANCO, cantautorato dalle venature Electro/Punk, presenterà il suo primo album "Non fate caso al sorriso", una produzione Ldm. "Non fate caso al sorriso" è un invito, una condivisione ma anche un'ammonizione intellettuale: è un mettere in primo piano i calci per raccontare l'amore, è strillare le paure per santificare la verità. Sia concettualmente che nei suoni, nelle atmosfere e nelle parole e nella ritmica il disco rappresenta tale flusso di coscienza raccontando di gloria, sogni infranti, paure, psicosi, semplicità, bellezza, Dio, amore, vergogna, sviscerando tutto di tutto nella ricerca del sostanziale… del nucleo metafisico della verità. Dopo il primo omonimo Ep del 2015 Il Branco arriva dunque al primo album, risultato di una co-produzione artistica con Leonardo Luciani per Ldm. Dieci brani dal profondo dell'anima, sia emozionalmente che musicalmente, un disco omogeneo ma sorprendente, che verrà presentato interamente dal vivo sotto le adrenaliniche vesti tipiche della band nella sua performance live. Il Branco "Non fate caso al sorriso" - RELEASE party Venerdì 20 gennaio Wishlist Club - Roma Via dei Volsci, 126 B 22h