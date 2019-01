"Non è vero...ma ci credo!" al Teatro Flaiano

I Due della Città del Sole presentano



Antonello Avallone in



“NON E’ VERO…MA CI CREDO!”

di Peppino De Filippo



con

Elettra Zeppi, Mario Rosati, Maurizio V. Battista, Federico Antonucci, Mena Giustino,Mihaela Irina Dorlan, Sharazad Cioffi, Giuseppe Tradico





Il commendatore Gervasio Savastano è tormentato dalla superstizione; i suoi affari non vanno bene e lui ritiene che la colpa sia di un suo impiegato, Belisario Malvurio, cui attribuisce un influsso malefico. Anche in famiglia ci sono problemi: sua figlia Rosina si è innamorata di un giovane

impiegato, che il commendatore ritiene non all'altezza della ragazza. All'improvviso, però, la fortuna sembra ricordarsi del commendator Savastano; in azienda arriva un giovane, Alberto Sammaria, gobbo, e con il suo arrivo gli affari cominciano di colpo ad andar bene. Tutto sembra filare liscio, ma il diavolo ci mette lo zampino: Alberto Sammaria confessa al commendatore di essersi innamorato di Rosina, e per questo motivo è costretto a dare le dimissioni. Il commendatore è disperato, ma troverà una soluzione: il matrimonio si celebra, ma…





Luci e fonica Flavio Lauria

Scene e costumi Red Bodò



Regia Luigi De Filippo ripresa da A. Avallone