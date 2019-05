Non dire Mago.. se l'hai sgamato!, effetti magici al Teatro IF

Siete pronti a mettervi alla prova per smascherare i segreti di un mago?

"Non dire mago... se l'hai sgamato" è uno spettacolo di magia tutto nuovo per adulti e bambini, un viaggio tra le molte sfaccettature dell'arte magica: mentalismo, cartomagia, magia generale, manipolazione e tanto altro!



Un' ora di effetti magici che coinvolgeranno e divertiranno il pubblico di tutte le età.



Teatro IF

Via Nomentana, 1018

Parcheggio gratuito in via Gennaro Righelli 78 (le scale porteranno di fronte a via Nomentana 1018)



Ingresso h 20.15

Inizio spettacolo h 21

Posto unico 12€



Prenotazioni:

prenotazioni@teatroif.it; 342.6864.372