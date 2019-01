Non ci resta che il crimine: il cast incontra il pubblico

La nuova commedia Non ci resta che il crimine è arrivata in tutte le sale del circuito The Space Cinema il 10 gennaio. Per l’occasione, Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Marco Giallini e Ilenia Pastorelli, accompagnati dal regista Massimiliano Bruno, saranno presenti allo spettacolo delle ore 20:00 domenica 13 gennaio al The Space Cinema Parco de’ Medici per incontrare e salutare il pubblico.

Non ci resta che il crimine: il film

Il titolo è un omaggio all'ironia di Non ci resta che piangere, il crimine invece fa parte della trama. Alla sua sesta prova dietro la macchina da presa, il regista romano Massimiliano Bruno, che negli anni ha abituato il pubblico a commedie ridanciane con riferimenti all’attualità, si serve di un cast d’eccezione per raccontare la storia di tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi, ma dotati di un indomabile talento creativo, che decidono di organizzare un "tour criminale" di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana.

La commedia, però, nasconde la svolta fantasy: attraverso un portale spazio-temporale i tre si ritroveranno catapultati direttamente nel 1982, nell’Italia in festa per la vittoria dei Mondiali di Spagna, faccia a faccia con i veri boss della celeberrima cosca malavitosa romana. Un tuffo nel passato che porterà con sé rocambolesche e scoppiettanti avventure oltre che una miriade di sorprese.

Il cast di Non ci resta che il crimine incontra il pubblico

In esclusiva per gli spettatori di The Space Cinema Parco de’ Medici, i protagonisti del film saranno presenti per incontrare il pubblico durante la proiezione delle ore 20:00 del 13 gennaio.

La visione del film è inclusa nella programmazione cui è possibile assistere con The Space Pass, l’abbonamento che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei cinema The Space a 15,90 euro al mese.