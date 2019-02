NoiBeat - Viaggio nel beat italiano alla Locanda Atlantide

NOIBEAT in concerto a LOCANDA ATLANTIDE, nel quartiere San Lorenzo, cuore vivo e pulsante di Roma.



La band del beat italiano, vi porterà alla scoperta delle radici del Cantautorato e del Rock Progressive.

Brani de I Corvi, I Ribelli, I Quelli, Equipe 84, Rokes, I Giganti, New Trolls, Lucio Battisti, Dik Dik, Francesco Guccini, Nomadi e altri...



Qual’è l’origine dei due fenomeni artistici più di rilievo nel panorama musicale italiano del secondo dopoguerra? Il BEAT perché fu quel movimento che diede l’impulso a tantissimi giovani di suonare e poi imparare uno strumento. Perché fu in quell’epoca e in quel movimento che si iniziarono a cantare le poesie in musica dei nostri Cantautori. Perché alcune band Beat sono poi diventate tra le migliori band Rock Progressive a livello internazionale. Perché, probabilmente, dobbiamo essere consapevoli che è cominciato tutto col BEAT!



NOIBEAT, la band del beat italiano:

Luis Almasi - voce e chitarra

Marco De Santis - tastiere

Andrea Moriconi - chitarra e cori

Federico Motisi - basso e cori

Enrico Riccioni - batteria e cori



A seguire DJ set.



***************************************

venerdì 1 marzo 2019

LOCANDA ATLANTIDE

via dei Lucani, 22 B

ROMA (San Lorenzo)



ingresso 6€

apertura porte: 21:00

inizio spettacolo: 21:30





Gallery