"Noi duri" Fred Buscaglione Opera live

Tante storie, tante canzoni, una vita, una “vita spericolata” vissuta prima che Vasco iniziasse a vivere la sua, negli anni della movida romana, Fred Buscaglione animava le notti (ed i sogni) della dolce vita , tra gli storici locali che ne accompagnavano lo scorrere un pò bohemien un pò irriverente , tra i nobili veri e quelli fasulli , play boys ed avventurieri. Tra la “Grotta del piccione” ed il “Pipistrello” si rincorrevano le musiche e le atmosfere che questo genio del cabaret musicale riusciva a imbrigliare per incatenare a quelle illusioni di vita sopra le righe, bacchettoni e sognatori. Luca Paglia, con l’Opera live “Noi duri” , ne ha scritto la storia , di questo “rude “dal cuore tenero, costantemente in viaggio tra whiskey e sigari, bambole languide e Swing, soprattutto swing, e ne ha affidato la messa in scena al maestro Francesco Lecce, accompagnato dagli attori Marco Palange e Ferdinando Ciaccia.