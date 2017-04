Noche Cubana a Roma

Il 12 maggio 2017 a partire dalle ore 21:00, a titolo completamente gratuito, presso il locale Las Arcadas Latina, sito in Viale di Porta Tiburtina 36A/38 a Roma si terrà l'attesissima serata Me Emborrachare Noche Cubana. Per la prima volta la Oscar Biondi Events presenta a Roma la Noche Cubana, una serata ricca di salsa, bachata, reggaeton il tutto condito da uno dei dj più in voga della capitale Dj Cecco. Ospiti della serata, inoltre, la scuola di danza del maestro Kelwer de Oliveira di cui sarà special guest El Pirata de la Salsa. L'Associazione Culturale Las Arcadas Latina insieme alla professionalità della Oscar Biondi Events organizzeranno, per tutti gli amanti della musica cubana e non, un vero e proprio punto di aggregazione dove potersi divertire assaporando del buon cibo in ottima compagnia. Uno dei principali obiettivi della serata è quello di favorire un meraviglioso esempio di aggregazione basata su valori positivi tra forme di comunità, create soprattutto grazie alle passioni per la danza, in compagnia di un "buon piatto" di specialità latine. Presso Las Arcadas Latina si può godere ed approfittare di un ampio spazio per dare libero sfogo a passioni come il canto e la danza, ma, allo stesso tempo, degustare un gustosissimo buffet a soli 10 euro! La Oscar Biondi Events in associazione con la Las Arcadas Latina darà l'opportunità, a chi parteciperà a questa memorabile serata, di scatenarsi a ritmo di musica, ma allo stesso tempo di conoscere tanti nuovi amici che non aspettano altro che fare gruppo e conoscersi. Infatti l'Associazione Culturale Las Arcadas Latina viene considerata da sempre un faro per tutte le associazioni culturali e sportive che hanno, come obiettivo, quello di migliorare i rapporti e creare una società Meltin Pot. Ma senza dare troppe anticipazioni vi invitiamo a recarvi in Viale di Porta Tiburtina, 36A/38 per una serata vi riserverà infinite sorprese! Ingresso alla serata free. Locale Las Arcadas Latina - Viale di Porta Tiburtina, 36A/38 Direzione Artistica Oscar Perez Per info e prenotazioni 388 6934657