Noblesse Oblige: Enrico Ruggeri & Decibel live

Freschi del nuovo disco "Noblesse Oblige", uscito questo marzo a quarant'anni precisi dalla nascita della formazione, i Decibel (Ruggeri, Capeccia e Muzio) tornano all'opera dopo diciannove anni di silenzio discografico.

Portatori del punk in Italia, a cui il gruppo mescolò sonorità hard rock, per virare successivamente verso un pop che ammiccava alla new wave, oggi l'intenzione è proprio quella di un ritorno alle origini.

Un concerto tutto suonato davvero, senza groove e senza macchine, che ci ricorda di andare contro ogni sistema basato sulla standardizzazione e gli stereotipi.

Enrico Ruggeri & Decibel live in programma il 28 settembre 2017 al Festival dell'Unità di Roma.