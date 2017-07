No Quartet - La Grande Bellezza Musica Live

Il 28 luglio, alle ore 20.00, sulla spettacolare terrazza La Grande Bellezza, ci sarà un nuovo appuntamento del fortunato programma di cover e tributi a gruppi artistici che hanno fatto la storia della musica moderna.

Protagonisti della serata i NO QUARTET, una band romana che ha al suo attivo oltre cento concerti eseguiti negli ultimi anni nell’Italia centrale, basati sulla reinterpretazione dei più grandi successi dei fantastici Led Zepelin.

Il gruppo si compone di quattro musicisti molto talentuosi, in grado di creare magiche atmosfere grazie a virtuosismi di ogni genere praticati su una vasta gamma di strumenti (chitarre acustiche a 6 e 12 corde, basso, mandolino bouzouki, ecc.).

Il chitarrista Matteo Gabriele è il leader della band insieme a Luigi Tega, che si destreggia tra basso acustico e mandolino. Il settore delle percussioni è affidato ad Armando Serafini, che spesso ama esibirsi anche con il bouzouki. Chiude il cerchio il cantante Stefano Diamanti, che da venti anni calca le scene romane; Diamanti impressiona il pubblico – oltre che per la sua bravura e per l’originalità delle sue interpretazioni – anche per la sua notevole somiglianza con Robert Plan, celeberrimo cantante solista dei Led Zepelin.

Non resta quindi che assaporare ciò che hanno da proporre questi artisti d’eccezione e c’è da scommettere che si tratterà di una serata difficile da dimenticare.

L’ingresso è, come sempre, libero. Inoltre, con soli 20 euro, sono disponibili le ottime pietanze del buffet ed un gustoso drink.

Dalle 22.00 alle 24.00 è possibile usufruire comunque di tutti i servizi del nostro lounge bar.