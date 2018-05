No Pet, proiezione docu-film

NoPet è un docu-film di 70 minuti incentrato sull’annosa questione randagi (e non solo…). Per mezzo di uno stile evocativo realizza un approfondimento del tema, sullo scorrere di immagini di vita di cani cagne donne uomini e altri animali. Le riprese effettuate fra Puglia, Sicilia e resto del mondo sparso, s’intrecciano a stralci d’interviste all’educatore cinofilo Michele Minunno, all’attivista/scrittore Troglodita Tribe Fabio Santa Maria, alla ricercatrice universitaria Susan McHugh e all’operatore antipsichiatrico Giuseppe Bucalo.



Da un’idea di Davide Majocchi, con le riprese -fra gli altri/e- di Francesca Suppini e Rebecca Porrari, il montaggio della videoteppista Antonella Grieco e le musiche originali di Giona Vinti. Grazie al sostegno di Oltrelaspecie e nell’ispirazione costante data da resistenzanimale.noblogs.org.



No Pet - il trailer

https://www.youtube.com/watch?v=lZsz-B0ziKw