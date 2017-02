Nina Fischer & Maroan El Sani. Freedom of Movement al MAXXI. Qual è il ruolo dello sport nei processi di pace?

Nel 2016 gli artisti Nina Fischer (1965) e Maroan el Sani (1966) hanno lavorato con il museo per realizzare un film in diversi luoghi della capitale: è Freedom of movement un progetto che rivendica l’integrazione tra i popoli come motore per l’innovazione sociale e il successo civile ed economico di un paese.

Al confine tra video-arte, fotografia, installazione e intervento performativo

Rievocando la maratona olimpica di Roma 1960, in cui l’etiope Abebe Bikila conquistò la prima medaglia d’oro del continente africano correndo a piedi nudi e divenendo mito sportivo e simbolo dell’Africa che si liberava dal colonialismo, gli artisti hanno ri-contestualizzato, tra le architetture razionaliste di Roma, una nuova corsa di rifugiati e immigrati che reclamano la loro “libertà di movimento”, intesa anche come possibilità di essere accolti in un altro paese.

Freedom of Movement

3 channel video installation, HD, 9:45 min, 2017

Nina Fischer & Maroan el Sani